Çorum'da kedi-fare kovalamacası kameraya yansıdı

Kedi ve farenin kovalamacası cep telefonu ile görüntülendi.

Fare daha sonra tel örgülerden bir ağacın dalına atlayarak kediden uzaklaştı.

Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesin'deki Sungurlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir fare, kendisini kovalayan kediden kaçmaya başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kedi ile farenin bir okulun bahçe duvarındaki tel örgü üzerindeki kovalamacası cep telefonuyla kaydedildi.

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