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        Çorum'da kedi-fare kovalamacası kameraya yansıdı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kedi ile farenin bir okulun bahçe duvarındaki tel örgü üzerindeki kovalamacası cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 23:47 Güncelleme: 27.08.2024 - 23:47
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        Çorum'da kedi-fare kovalamacası kameraya yansıdı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kedi ile farenin bir okulun bahçe duvarındaki tel örgü üzerindeki kovalamacası cep telefonuyla kaydedildi.

        Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesin'deki Sungurlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir fare, kendisini kovalayan kediden kaçmaya başladı.

        Okulun bahçe duvarındaki tel örgünün üzerine çıkan fare, yaklaşık 1,5 dakika kendisini yakalamaya çalışan kedinin manevralarını savuşturmayı başardı.

        Fare daha sonra tel örgülerden bir ağacın dalına atlayarak kediden uzaklaştı.

        Kedi ve farenin kovalamacası cep telefonu ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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