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        Ankara'da komşusu tarafından öldürülen kadının cenazesi, eşi ve çocuğunun yanına defnedildi

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusu tarafından öldürülen kadının cenazesi, memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde eşi ve çocuğunun mezarının yanında toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:25
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        Ankara'da komşusu tarafından öldürülen kadının cenazesi, eşi ve çocuğunun yanına defnedildi
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusu tarafından öldürülen kadının cenazesi, memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde eşi ve çocuğunun mezarının yanında toprağa verildi.

        M.E. tarafından silahla ateş edilerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Şengül Zurnacı'nın (41) cenazesi, kara yolu ile Çorum'un Oğuzlar içesine getirildi.

        Şengül Zurnacı'nın cenazesi, Oğuzlar Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı olayda hayatını kaybeden eşi Murat (44) ve oğlu Mücahit Zurnacı'nın (17) ilçe mezarlığındaki kabirlerinin yanına defnedildi.

        Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta 26 Ağustos'ta komşular arasında çıkan kavgada M.E, silahla komşuları Murat Zurnacı, Mücahit Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e ateş açmış, Murat Zurnacı, Mücahit Zurnacı ve Mustafa Öztürk olay yerinde, yaralanan Şengül Zurnacı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Murat ve Mücahit Zurnacı'nın cenazeleri dün toprağa verilmişti.

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