Ankara'da komşusu tarafından öldürülen kadının cenazesi, eşi ve çocuğunun yanına defnedildi

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta 26 Ağustos'ta komşular arasında çıkan kavgada M.E, silahla komşuları Murat Zurnacı, Mücahit Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e ateş açmış, Murat Zurnacı, Mücahit Zurnacı ve Mustafa Öztürk olay yerinde, yaralanan Şengül Zurnacı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

M.E. tarafından silahla ateş edilerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün vefat eden Şengül Zurnacı'nın (41) cenazesi, kara yolu ile Çorum'un Oğuzlar içesine getirildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşusu tarafından öldürülen kadının cenazesi, memleketi Çorum'un Oğuzlar ilçesinde eşi ve çocuğunun mezarının yanında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.