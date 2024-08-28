Çorum FK, Ahlatcı Holding ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahlatcı Holding ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Sponsorluk anlaşması nedeniyle Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen törende, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın protokol imzaladı.

İş insanı Ahmet Ahlatcı, burada yaptığı konuşmada, yıllardır Çorum FK'ye destek olmaktan kaçınmadıklarını söyledi.

Çorum FK'nin Trendyol Süper Lig'e çıkmayı hak ettiğini belirten Ahlatcı, "Çorum Futbol Kulübünün önce Süper Lig'e çıkması, daha sonra Avrupa kupalarında mücadele etmesini, Türk bayrağımızı dalgalandırmasını gönülden arzu ettik. Çorum'un gözbebeği, şehrimizin simgesi ve gururu olan Çorum Futbol Kulübünün yeri Süper Lig'dir. Ahlatcı Holding olarak kulübümüzün inançla, azimle, yılmadan, çok çalışarak, hız kesmeden, başarı basamaklarını çıkarak, önce Süper Lig'de, daha sonra da Avrupa'da bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımız tamdır." dedi.

Çorum FK ile imzaladıkları isim sponsorluğu anlaşmasının kendileri için çok anlamlı olduğuna işaret eden Ahlatcı, "Bu anlaşma, memleketimize olan bağlılığımızın, inancımızın ve geleceğe dair umutlarımızın bir yansımasıdır. Bu takım, azimle çalışarak başarı kazanma potansiyeline sahiptir. Biz bu potansiyelin farkındayız ve bu yolda kulübümüzle geçmişte olduğu gibi bugün de omuz omuza yürümeye kararlıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük 4. şirketi olduklarını ve kısa süre önce Galatasaray ile de şort sponsorluğu anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Ahlatcı, "İsmimizi insanlara öğretelim diye sponsor olmak istedik. Fenerbahçe, 'bu sene şampiyon olacağım' diye çok yüksek bir rakam istedi. Ben ve 2 oğlum Beşiktaşlı, kızım Galatasaraylı. Beşiktaş da çok fazla istedi (sponsorluk ücreti) ama Galatasaray'a gittik, 50 milyon lira istediler, 5 taksitle. 'Çorumspor'a para yok, az var, Galatasaray'a 900 milyon lira veriyor' diye yazıldı. 50 milyona her maç 20 VIP bilet veriyor. Galatasaray'ın reklam değeri var, Çorum'umuzun manevi değeri var." ifadelerini kullandı.