İskilip Kaymakamı Polat'tan polis memurlarına başarı belgesi

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında başarılı olan polis memurlarını "başarı belgesi" ile ödüllendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Polat, ilçede uyuşturucu ve kaçak içki ticaretinin önlenmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince düzenlenen operasyonlara katılan polis memurlarını kabul etti.

Polat, bir süre sohbet ettiği polislere, operasyonlarda gösterdikleri çaba ve elde edilen başarılardan ötürü "başarı belgesi" verdi.