Çorum'da maymunun saldırdığı genç kız yaralandı

Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen Buse E.S'ye (19) saldırdı.

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