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        Ahlatcı Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, stoper Mehmet Tayfun Dingil'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:41 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:41
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        Ahlatcı Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil'i transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, stoper Mehmet Tayfun Dingil'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki stoper Mehmet Tayfun Dingil ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

        Mehmet Dingil'in daha önce Blauw Geel 38, JVC Cuijk, Achilles 29, Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor, Sancaktepe, Ankara Keçiörengücü ve Iğdır FK'de forma giydiği bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, yeni sezon öncesi takıma katılan savunma oyuncusu Berkay Arı'nın transferi için de 52 Orduspor FK ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.

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