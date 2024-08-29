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        Çorum'da sağanak nedeniyle çadırlarını su basan tarım işçilerine yardım

        Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle çadırlarını su basmasından dolayı mağdur olan mevsimlik tarım işçilerine battaniye ve iaşe yardımı yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:30
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        Çorum'da sağanak nedeniyle çadırlarını su basan tarım işçilerine yardım
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        Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle çadırlarını su basmasından dolayı mağdur olan mevsimlik tarım işçilerine battaniye ve iaşe yardımı yapıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum'da Alaca ilçesine bağlı Günhan ve Ünalan köyleri, Merkez Karaca köyü ve Bahçelievler Mahallesi'nin mevsimlik işçiler için konaklama noktası olarak belirlendiği aktarıldı.

        Kente aileleriyle gelen mevsimlik tarım işçilerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığınca düzenli olarak ziyaret edildiği belirtilen açıklamada, ziyaretlerde belirlenen talep ve beklentilerin karşılanması için çalışmalar yapıldığı vurgulandı.

        23 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle Üyük, Bozboğa, Çeşmeören ve Kadıkırı köylerindeki mevsimlik işçilerin çadırlarında hasar oluştuğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "AFAD, jandarma ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ivedilikle olay yerine intikal etmiş, mağdur olan vatandaşların ihtiyaçları sahada incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonrasında yağışlar dolayısıyla çadırlarında hasar oluşan Üyük köyünde 125, Kadıkırı köyünde 70, Bozboğa köyünde 15 ve Çeşmeören köyünde 80 vatandaşımıza AFAD ekiplerince battaniye teslimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kızılay ekipleri ile yine AFAD personeli tarafından belirtilen köylerde bulunan mevsimlik tarım işçi ve ailelerine iaşe dağıtımı yapılmıştır."

        Açıklamada, mevsimlik işçilerin kentten ayrılana kadar talep ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca takip edileceği kaydedildi.

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