Çorum'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Çorum'da cip, kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çorum’da cip, kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cemal A. idaresindeki 19 EA 410 plakalı kamyonet, Ebru A'nın kullandığı 66 AAC 234 plakalı cip ve Tahsin Ç. yönetimindeki 19 AAD 652 motosiklet Gazi Caddesi Şehitlik kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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