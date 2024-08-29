Çorum'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Karacaköy köyünde bir inşaatta çalışan Şeref K. (49) ile Muzaffer İ.(43), iskelenin çökmesi sonucu 4 metre yüksekten yere düştü.

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