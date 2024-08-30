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        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Çorum'un Bayat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:52
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        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Çorum'un Bayat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yatukcu Mahallesi Osman Yıldırım Caddesi'ndeki ormanlık alanda, elektrik direklerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını kısa sürede söndürdü.

        Hızlı müdahale sayesinde yangının, ikametlerin bulunduğu bölgeye yayılması önlendi.

        Yangında yaklaşık yarım dekar alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

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