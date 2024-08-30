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        Çorum'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Çorum'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:41 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:05
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        Çorum'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
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        Çorum'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Bayat Kaymakamı Hakan Bahçe ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Emenci, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Şehit Osman Aslan Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu.

        - Osmancık

        30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Osmancık Hükümet Konağı bahçesinde tören yapıldı.

        Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tahtacı, burada Atatürk Büstü'ne çelenk bıraktı.

        Askerlik Şubesi Başkanvekili Asteğmen Harun Güneştaş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

        Güneştaş, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 102 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." dedi.

        Törende Osmancık Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

        Törenin ardından protokol üyeleri, Osmancık İlçe Mezarlığı'ndaki şahit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

        - Kargı

        Kargı'da düzenlenen törende Kaymakam Vekili Furkan Aksoy, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

        Daha sonra makamına geçerek burada tebrikleri kabul eden Aksoy, törenin ardından Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ile Kargı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

        - Oğuzlar

        Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Turan ve beraberindekiler, törenin ardından şehit kabirlerini ziyaret ederek şehitlerin ruhu için dua etti.

        - İskilip

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        İskilip Garnizon Komutanı Üsteğmen Halim Gökkuş'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

        Kaymakam Polat, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

        Kabul töreninin ardından protokol üyeleri, İskilip Hacı Karani Mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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