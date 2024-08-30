Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile 71 AJC 247 plakalı otomobilde bulunan Eren Ş. (17) ve Mustafa E.Ş. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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