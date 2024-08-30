Dodurga'da Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Ziyarette İlçe Müftüsü Mücahit Abdullah Ertunç, şehitlerin ruhu için dua etti.

Çorum'un Dodurga ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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