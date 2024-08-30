İskilip'te sünnet şöleni yapıldı

Etkinlik müzik eşliğinde eğlence ile devam etti.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise çocuklara sağlıklı ve mutlu bir ömür dileklerini iletti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, şölende çocuklarla ailelerini tebrik ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İskilip ilçesinde sünnet olan 22 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

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