Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te fener alayı düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağı ile 5 kilometre yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:20 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen fener alayında vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağı ile 5 kilometre yürüdü.

        Kutlama etkinlikleri kapsamında İskilip Belediyesince düzenlenen etkinlikte belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde meşalelerle tarihi İskilip Kalesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşte vatandaşlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara yürüyüşe katıldıkları için teşekkür etti.

        Etkinlik kapsamında ayrıca, Ürdün’ün Amman şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonasında bronz madalya kazanan Belediye İskilipspor sporcusu Özdenur Özmez'i tebrik ederek, hediye verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Yurtta 30 Ağustos coşkusu
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?

        Benzer Haberler

        İskilip'te sünnet şöleni yapıldı
        İskilip'te sünnet şöleni yapıldı
        Dodurga'da Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Dodurga'da Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Çorum'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Çorum'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Çorum'da Buse'yi bacağından ısıran maymun, 3 gündür aranıyor
        Çorum'da Buse'yi bacağından ısıran maymun, 3 gündür aranıyor