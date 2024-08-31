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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:57 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:57
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Ömer Lütfi Aydın

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 85 Tunahan Ergül), Verheydt, Mehdi (Dk. 46. Ahmethan Köse), Kerem Kalafat (90+2 Suat Kaya), Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 85 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 69 Avounou)

        Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Alper Uludağ (Dk. 60 Muhammed Hikmet Ertürk), Murat Cem Akpınar, Dos Santos (Dk. 71 Ali Uğurhan Uğurlu), Mustafa Pektemek, Emre Demir (Dk. 65 Zagre), Cebrail Karayel (Dk. 71 Engin Can Aksoy), Rodriguez, Salih Dursun

        Goller: Dk. 16 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 90+1 Landre (Ahlatcı Çorum FK)

        Kırmızı Kart: Dk. 11 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cebrail Karayel, Dk. 78 Murat Cem Akpınar, Dk. 90+3 Engin Can Aksoy (Sakaryaspor), Dk. 85 Toure (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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