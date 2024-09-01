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        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:15
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        Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Harun Talha idaresindeki 66 ACD 580 plakalı mıcır yüklü kamyon, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen kamyondaki mıcırın etrafa saçılmasından dolayı yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

        Karayolları Şube Şefliği ekipleri, yolun tamamen ulaşıma açılması için temizlik çalışması yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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