Çorum'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ahmet D. idaresindeki 66 LK 346 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Sincan köyü yakınlarında karşı şeride geçerek yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Bahri D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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