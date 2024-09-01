Çorum'da hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kentte çocukları fuhşa teşvik etmek ve fuhuş yaptırmak gibi suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arslan Ç. (29), İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.