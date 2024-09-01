Çorum'da arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan genç öldü

Olayın ardından T.E.S. ve B.E.Y. ile babası S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Canbolat'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Salih Canbolat (17) ve T.E.S. (17), B.E.Y. (17) ile birlikte babası S.Y'nin (43) bekçilik yaptığı Sırıklı köyü yakınlarındaki iş yerine gitti.

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