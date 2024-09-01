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        Çorum'da arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan genç öldü

        Çorum'da arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 23:34 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:47
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        Çorum'da arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan genç öldü
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        Çorum'da arkadaşının oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan genç hayatını kaybetti.

        Salih Canbolat (17) ve T.E.S. (17), B.E.Y. (17) ile birlikte babası S.Y'nin (43) bekçilik yaptığı Sırıklı köyü yakınlarındaki iş yerine gitti.

        T.E.S'nin, S.Y'ye ait ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Canbolat'ın başına isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Canbolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Canbolat'ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından T.E.S. ve B.E.Y. ile babası S.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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