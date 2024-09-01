Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkıldı.

Selin taşıdığı çamur nedeniyle köylerin yolları ulaşıma kapandı.

Çamur nedeniyle ayrıca Çorum-Ankara kara yolunun Arifegazili köyü yakınlarında ve Sungurlu-Alaca kara yolunun Ekmekci köyü yakınlarındaki bölümünde ulaşımda aksama yaşandı.