Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Valisi Dağlı'dan kuvvetli yağış açıklaması:

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışında metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:00 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Valisi Dağlı'dan kuvvetli yağış açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışında metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirdi.

        Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar hakkında bilgi verdi.

        Yağışın Çorum'un güney ve batı bölgelerinde etkili olduğunu aktaran Dağlı, Sungurlu ilçesine bağlı Hacıosman ve Sarıcalar köylerinde bazı konut ve ahırlarda su baskını, köy yollarında bozulma meydana gelmesinden dolayı Sungurlu Belediyesinden 3 kişilik ekip ve 1 araç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 2 kişilik ekip ve 1 araç ile Sungurlu İlçe Özel İdaresinden 2 kişilik ekip ve 1 iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

        Alaca-Sungurlu kara yolunun sel sebebiyle kapandığı ve araçların ilerleyemediği bilgisi üzerine Karayolları 73. Şube Şefliğinin ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bilgisini paylaşan Dağlı, İskilip-Tosya kara yolunun 5. kilometresinde heyelan sebebiyle yola kayaların düştüğü bilgisi üzerine Karayolları ekiplerince yapılan çalışmayla yolun ulaşıma açıldığını kaydetti.

        Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh köyü yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan Dağlı, İl Özel İdare ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

        Bayat ilçesine bağlı İshaklı köyünde de bir evin çatısı ile bir garajın yıkıldığı ihbarı üzerine hasar tespitle ilgili çalışma yapılacağını bildiren Dağlı, "İlimiz güney ve batısında etkili olan yağışlar etkisinde Çorum-Ankara kara yolu Koparan mevkisinde yağış miktarının 50 kilogramı aştığı bilgisi alınmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgilisine beraat
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Putin'den nükleer santrallere yönelik saldırılara ilişkin konuştu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "radyonüklid" tedavisi başladı
        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "radyonüklid" tedavisi başladı
        Çorum'da besilik ithal hayvanlara yönelik denetimler sürüyor
        Çorum'da besilik ithal hayvanlara yönelik denetimler sürüyor
        Çorum'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Çorum'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Çorum'da 90 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da 90 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        İskilip'te Aile Destek Merkezi Yılsonu Sergisi açıldı
        İskilip'te Aile Destek Merkezi Yılsonu Sergisi açıldı
        Osmancık'ın tarihi ve kültürel değerleri kayıt altına alınıyor
        Osmancık'ın tarihi ve kültürel değerleri kayıt altına alınıyor