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        Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

        Çorum'da bir kişi, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:12
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        Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi
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        Çorum'da bir kişi, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten bir not bırakarak kendisini eve kilitledi.

        Ali Rıza G, Ilı Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağına belirten not astı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

        Ali Rıza G'nin zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi?", Beni durduramazsınız" şeklinde bağırdığı işitildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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