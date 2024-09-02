Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

        Çorum'da, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten not bırakarak kendisini eve kilitleyen kişi, polis tarafından ikna edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten not bırakarak kendisini eve kilitleyen kişi, polis tarafından ikna edildi.

        Ali Rıza G. (67), Ilıca Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağını belirten not astı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.

        Ali Rıza G'nin zaman zaman pencereden polislere "Size gelmeyin demedim mi, beni durduramazsınız." diye bağırdığı işitildi.

        Ali Rıza G, polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek evden çıkarıldı.

        Ekip aracına alınan Ali Rıza G, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerince evde ve araçta yapılan incelemede bir miktar benzin bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir
        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Kişisel yayınlar hariç tüm yayınlar RTÜK denetimindedir

        Benzer Haberler

        Evi terk eden eşiyle görüşmek için 'Mahalleyi havaya uçururum' yazılı not b...
        Evi terk eden eşiyle görüşmek için 'Mahalleyi havaya uçururum' yazılı not b...
        Çorum'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi
        Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi
        Çorum Valisi Dağlı'dan kuvvetli yağış açıklaması:
        Çorum Valisi Dağlı'dan kuvvetli yağış açıklaması:
        GÜNCELLEME - Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
        GÜNCELLEME - Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu