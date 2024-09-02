GÜNCELLEME - Çorum'da bir kişi eşiyle görüşebilmek için kendisini evine kilitledi

Çorum'da, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için evini ve arabasını benzinle doldurduğunu belirten not bırakarak kendisini eve kilitleyen kişi, polis tarafından ikna edildi.

Ali Rıza G. (67), Ilıca Caddesi'ndeki evinin önünde park halindeki 19 BA 120 plakalı aracının üzerine, aracın ve evin benzinle dolu olduğunu, kendisinden ayrılan eşi Perihan G. ile 3 saat içinde telefonla görüşmezse evini ve arabasını patlatacağını belirten not astı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, Ali Rıza G'yi ikna etmek için çalışmalara başladı.