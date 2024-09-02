Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşanan bölge havadan görüntülendi.

Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde etkili olan sağanak ve dolunun neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

Arifegazili köyündeki derenin taşması sonucu sel sularının getirdiği çamur, köy merkezi ile dere yatağı çevresindeki boş tarım arazisine yayıldı.

Sel sularının neden olduğu tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Köy muhtarı Şükrü Yadigar, AA muhabirine, köyde hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.