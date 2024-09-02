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        Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşanan bölge havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:11 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:19
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        Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşanan bölge havadan görüntülendi.

        Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde etkili olan sağanak ve dolunun neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Arifegazili köyündeki derenin taşması sonucu sel sularının getirdiği çamur, köy merkezi ile dere yatağı çevresindeki boş tarım arazisine yayıldı.

        Sel sularının neden olduğu tahribat dron ile havadan görüntülendi.

        Köy muhtarı Şükrü Yadigar, AA muhabirine, köyde hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Köydeki derenin ıslahı için uzun zamandır beklediklerini belirten Yadigar, gelecekte daha büyük sıkıntıların yaşanmaması için çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

        Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde dün akşam sağanak ve dolu etkili olmuştu.

        Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkılmış, yollarda ulaşımı engelleyecek boyutta bozulmalar meydana gelmişti.

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        Galeri
        Galeri
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