Çorum'da kızının düğününde elindeki tabanca ateş alan kişi yaralandı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir kişi, kızının düğününde elindeki tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.
Çorum’un Mecitözü ilçesinde bir kişi, kızının düğününde elindeki tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.
Sarıhasan köyünde ikamet eden Selim K'nın (49) kızının düğününde elinde tuttuğu tabancanın ateş alması ile elinden yaralandığı ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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