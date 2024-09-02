Çorum'da kızının düğününde elindeki tabanca ateş alan kişi yaralandı

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıhasan köyünde ikamet eden Selim K'nın (49) kızının düğününde elinde tuttuğu tabancanın ateş alması ile elinden yaralandığı ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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