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        Çorum'da yem makinesine bacağını kaptıran kişi ağır yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yem karma makinesine bacağını kaptıran kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 20:48 Güncelleme: 02.09.2024 - 20:48
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        Çorum'da yem makinesine bacağını kaptıran kişi ağır yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yem karma makinesine bacağını kaptıran kişi ağır yaralandı.

        Karakaya köyünde Arap D. (59) yem karma makinesiyle çalıştığı sırada bacağını makineye kaptırdı.

        İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince makineden kurtarılan kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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