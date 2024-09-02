Çorum'da yem makinesine bacağını kaptıran kişi ağır yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yem karma makinesine bacağını kaptıran kişi ağır yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yem karma makinesine bacağını kaptıran kişi ağır yaralandı.
Karakaya köyünde Arap D. (59) yem karma makinesiyle çalıştığı sırada bacağını makineye kaptırdı.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince makineden kurtarılan kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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