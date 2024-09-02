Çorum'da bir kişi tabancayla oynarken kendini vurdu

Bacağından yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa A. (31) Yaydiğin köyü yakınlarındaki metruk evde tabancayla oynarken kendini vurdu.

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