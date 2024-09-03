Çorum'da oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşını öldüren kişi tutuklandı

Çorum'da oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan kişi tutuklandı.

Sırıklı köyü yakınlarındaki bir iş yerinde, bekçiye ait ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu Salih Canbolat'ın (17) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.E.S. (17) ile B.E.Y. (17) ve babası S.Y'nin (43) karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden T.E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.E.Y. ve babası S.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.