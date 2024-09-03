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        Çorum'da oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşını öldüren kişi tutuklandı

        Çorum'da oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:13
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        Çorum'da oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşını öldüren kişi tutuklandı
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        Çorum'da oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan kişi tutuklandı.

        Sırıklı köyü yakınlarındaki bir iş yerinde, bekçiye ait ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada tüfeğin ateş alması sonucu Salih Canbolat'ın (17) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.E.S. (17) ile B.E.Y. (17) ve babası S.Y'nin (43) karakoldaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden T.E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. B.E.Y. ve babası S.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Çorum'da 1 Eylül'de Salih Canbolat, T.E.S. ve B.E.Y. ile babası S.Y'nin bekçilik yaptığı Sırıklı köyü yakınlarındaki iş yerine gitmiş, burada T.E.S'nin S.Y'ye ait ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Canbolat'ın başına isabet etmişti. Canbolat, olay yerinde yaşamını yitirmiş, olayla ilgili T.E.S, B.E.Y. ve S.Y. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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