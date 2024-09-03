Çorum'da ağustosta 24 bin 688 sürücüye 47 milyon 601 bin lira ceza uygulandı

Çorum'da ağustos ayında polis ekiplerince yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 24 bin 688 araç ve sürücüsüne 47 milyon 601 bin 695 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte saygısızca araç kullanarak toplumun huzur ve sükununu bozan, gürültü çıkaran modifiyeli araçlarla alkollü araç kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarının ihlal edilmesinin önüne geçmek amacıyla denetimler yapıldı.

Ağustos ayında kentin farklı noktalarında oluşturulan denetim noktalarında incelenen 65 bin 161 araçtan kural ihlali yaptığı belirlenen 24 bin 688'i ve sürücülerine 47 milyon 601 bin 695 lira cezai işlem uygulandı.