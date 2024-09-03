Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı

Dağlı, operasyonlarda 45 gram uyuşturucu ile 276 uyuşturucu hap da ele geçirildiğini kaydetti.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 16 operasyon düzenlendiğini belirtti.

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