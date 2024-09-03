İskilip'te Zabıta Haftası kutlandı

İskilip Belediyesinde Zabıta Haftası kutlandı.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, zabıta teşkilatının 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada personelle sohbet eden Çizikci, Zabıta Haftası'nı tebrik etti.

Ziyarette kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi.

Cizikci, zabıta ekiplerinin ilçenin düzeni ve güvenliği için gayretle çalıştığını söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Çizikci, "Halkımızın huzuru ve esenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm zabıta personelimize teşekkür ediyorum. Zabıta Haftanızı kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.