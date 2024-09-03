İskilip Kaymakamı Polat, köylerde inceleme yaptı
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, köylerde incelemelerde bulundu.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, köylerde incelemelerde bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Polat, Örübağ, Yukarıörenseki ve Akpınar köylerini ziyaret etti.
Köylerde vatandaşlarla sohbet eden Polat, Köydes Programı çerçevesinde yürütülen çalışmaları inceledi.
Ziyaretlerde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz, Örübağ köyü menfez ve istinat duvarı, Yukarıörenseki köyü istinat duvarı ve Akpınar köyü sulama havuzu inşaatları hakkında Polat'a bilgi verdi.
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