İskilip Kaymakamı Polat, köylerde inceleme yaptı

Ziyaretlerde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz, Örübağ köyü menfez ve istinat duvarı, Yukarıörenseki köyü istinat duvarı ve Akpınar köyü sulama havuzu inşaatları hakkında Polat'a bilgi verdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Polat, Örübağ, Yukarıörenseki ve Akpınar köylerini ziyaret etti.

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