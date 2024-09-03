Çorum'da inşası tamamlanan 4 okul yeni eğitim öğretim yılına hazır

Toplam 152 derslikli 10 okulun yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Dağlı, bu okulların da mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Valilik Toplanto Salonu'ndaki toplantıda, kent merkezi ve ilçelerde devam eden kamu yatırımlarının güncel durumu ve planlamalar değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.