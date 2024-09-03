Çorum'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Adnan K. idaresindeki 19 LF 330 plakalı hafif ticari araç, Perçem köyü yolunda ayçiçeği ekili tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Arda K, Abdülkadir A. ve Muhammet K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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