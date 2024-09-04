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        Çorum'da otomobille çarpışan traktörün tekeri koptu, 2 kişi yaralandı

        Çorum'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 09:47 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:47
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        Çorum'da otomobille çarpışan traktörün tekeri koptu, 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Buğra Çetinkaya yönetimindeki 19 DD 800 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolu Küre köyü yakınlarında Ahmet Yıldırım idaresindeki 19 LC 049 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen traktörün sol arka tekeri koptu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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