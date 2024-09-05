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        Çorum'da 90 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'un İskilip ilçesinde 90 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:13
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        Çorum'da 90 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Çorum'un İskilip ilçesinde 90 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Yenicami Mahallesi'ndeki eve giden bakıcı, yalnız yaşayan Düriye Börek'i (90) yerde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Börek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Börek'in cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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