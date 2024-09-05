Çorum'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Çorum'un Alaca ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.
Alaca Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ile Terörle Mücadele bürolarınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
İlçe merkezinde yürütülen çalışmada, Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Kilis Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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