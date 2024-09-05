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        Çorum'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:14
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        Çorum'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.

        Alaca Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ile Terörle Mücadele bürolarınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        İlçe merkezinde yürütülen çalışmada, Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Suriye uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Kilis Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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