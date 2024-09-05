Çorum'da besilik ithal hayvanlara yönelik denetimler sürüyor

Çorum'da ithal edilen besilik hayvanlara yönelik rutin denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapıldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik ekiplerce yerinde yapılan denetimlerle, işletmelerde hayvanların sağlık durumları ve beslenme şartlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, kırmızı et üretimini artırmak amacıyla ithal edilen hayvanların en az 4 ay süreyle beslenmesi gerektiğini vurguladı.

Hayvanların yeterli canlı ağırlığa ulaştıktan sonra kesimhanelere gönderilebildiğini aktaran Göktekin, kırmızı etin üretimden sofraya kadar tüm aşamalarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendiğini, halka sağlıklı ve güvenilir kırmızı et ulaştırıldığını ifade etti.