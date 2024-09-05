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        Çorum'da besilik ithal hayvanlara yönelik denetimler sürüyor

        Çorum'da ithal edilen besilik hayvanlara yönelik rutin denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:23 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:23
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        Çorum'da besilik ithal hayvanlara yönelik denetimler sürüyor
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        Çorum'da ithal edilen besilik hayvanlara yönelik rutin denetimlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapıldığı bildirildi.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik ekiplerce yerinde yapılan denetimlerle, işletmelerde hayvanların sağlık durumları ve beslenme şartlarının yakından takip edildiği belirtildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, kırmızı et üretimini artırmak amacıyla ithal edilen hayvanların en az 4 ay süreyle beslenmesi gerektiğini vurguladı.

        Hayvanların yeterli canlı ağırlığa ulaştıktan sonra kesimhanelere gönderilebildiğini aktaran Göktekin, kırmızı etin üretimden sofraya kadar tüm aşamalarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendiğini, halka sağlıklı ve güvenilir kırmızı et ulaştırıldığını ifade etti.

        Göktekin, şunları kaydetti:

        "İlimizde kırmızı et üretimini artırmak ve kaliteyi sürekli iyileştirmek adına denetimlerimiz büyük özenle devam etmektedir. Besilik hayvan ithalatı, hayvancılık sektörümüzün güçlenmesine ve halkımızın kaliteli et tüketimine önemli katkı sağlamaktadır. Müdürlüğümüz hem hayvan sağlığı hem de gıda güvenliği konusunda taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir. İthal edilen hayvanlar işletmelerde belirlenen standartlara uygun olarak beslenmekte, tüm süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu sayede Çorum'da et üretiminin artırılması, tüketiciye sağlıklı ve güvenilir gıda sunulması hedeflenmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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