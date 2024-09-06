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        Dodurga'da ders kitapları sıralara konuldu

        Çorum'un Dodurga ilçesinde okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:42
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        Dodurga'da ders kitapları sıralara konuldu
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiği bildirildi.

        Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcında Dodurga'da 70 öğretmen ve 418 öğrencinin ders başı yapacağını belirtti.

        Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ders kitaplarının sınıflardaki sıralara konulduğunu aktaran Özüdoğru, okulların, öğretmenlerin, kitapların hazır olduğunu, öğrencileri beklediklerini kaydetti.

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