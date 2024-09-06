Dodurga'da ders kitapları sıralara konuldu

Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcında Dodurga'da 70 öğretmen ve 418 öğrencinin ders başı yapacağını belirtti.

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