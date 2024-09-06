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        Osmancık'taki eski Çorum yolu tekrar trafiğe açıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesindeki eski Çorum yolu, D100 kara yolundaki yoğunluğu azaltmak amacıyla tekrar trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:03
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        Osmancık'taki eski Çorum yolu tekrar trafiğe açıldı
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        Çorum'un Osmancık ilçesindeki eski Çorum yolu, D100 kara yolundaki yoğunluğu azaltmak amacıyla tekrar trafiğe açıldı.

        Osmancık Belediyesi, Güney Mahallesi'nden Toprak Sanayi Bölgesine kadar olan 3 kilometrelik eski Çorum yolunu iyileştirerek, mevcut yola alternatif oluşturdu.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bölgedeki asfaltlama çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

        Gelgör, eski Çorum yolu güzergahının geçmişte il ve ilçe arasında ulaşım sağladığını ancak D100 kara yolu üzerinden yeni yol yapılmasından dolayı uzun süre kullanılmadığını söyledi.

        Trafiğin yoğun olduğu dönemlerde D100 kara yolunda riskin arttığını belirten Gelgör, "Eski yol asfaltlayarak tekrar hizmete aldık. Böylelikle D100 kara yolunda yoğunluk olduğunda il merkezinden ilçemize gelen araçlar ana yola hiç çıkmadan buradan şehir merkezine gidebilecek. Aynı zamanda bu yolu çiftçiler ve yük taşıyan araçlar da yoğun olarak kullanıyor. Bu yolun asfaltlanması ile kullanım oranı artacak ve D100 kara yolundaki trafik riski de azalmış olacak." dedi.

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