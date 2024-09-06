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        Dodurga'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmet vermeye başladı

        Çorum'un Dodurga ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:20
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        Dodurga'da yarı olimpik yüzme havuzu hizmet vermeye başladı
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        Çorum'un Dodurga ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dodurga Belediyesi iş birliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda çocuk yaş grubu için yüzme kursu başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 7-10, 11-14 ve 15-18 yaş gruplarına yönelik açılan yüzme kurslarına 103 kursiyer katılıyor.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çizikci, yaptığı açıklamada, devletin ve belediyenin imkanlarıyla Dodurga halkına güzel bir hizmet kazandırdıklarını belirterek, yüzme havuzunun ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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