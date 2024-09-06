Çorum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Laçin ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hüseyin Y. idaresindeki 54 EK 445 plakalı tır, Çorum Caddesi'nde Emre D'nin kullandığı 19 AFA 537 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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