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        Çorum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:06 Güncelleme: 06.09.2024 - 17:54
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        Çorum'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Hüseyin Y. idaresindeki 54 EK 445 plakalı tır, Çorum Caddesi'nde Emre D'nin kullandığı 19 AFA 537 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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