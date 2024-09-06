Osmancık'ta Zabıta Haftası kutlandı

Programa Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Keleş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadir Öksüz, zabıta amirleri ve personel katıldı.

Zabıta personelini tebrik eden Eskiadam, "Belediyecilik hizmetlerinde en önemli unsurlardan biri, zabıta birimidir. Şehrin güvenliğini, huzurunu, düzenini sağlamada önemli görev üstlenmektedirler. Halkın yaşamını huzur içerisinde sürdürmesi için görev yapmaktadırlar. Zabıta Teşkilatı'mızın 198. kuruluş yıl dönümünde fedakarca çalışan tüm zabıta çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.