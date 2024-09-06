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        Çorum'da yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:02
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        Çorum'da yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Altınkoz Caddesi'nde A.A. idaresindeki 19 BL 481 plakalı kum yüklü kamyonun lastiklerinden alev çıkmaya başladı.

        Bunun üzerine sürücü, aracı yol kenarında durdurarak polis ve itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye sevk edilen Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Kamyonun balatalarından çıktığı değerlendirilen ve kupa bölümüne sıçrayan yangın sonucu kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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