Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Ayhan'ın kullandığı 19 EP 357 plakalı traktör, Büyükcamili köyü girişinde devrildi.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Ayhan'ın cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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