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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 07.09.2024 - 14:02
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Ayhan'ın kullandığı 19 EP 357 plakalı traktör, Büyükcamili köyü girişinde devrildi.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücü Ayhan'ın cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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