Kargı'da polis bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi

Alkol ve uyuşturucu bağımlıların bu alışkanlıklarından kurtulmaları için psikolojik, sosyal destek ve terapi hizmetleri gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin neler yapması gerektiği aktarıldı.

Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) bağımlılıkla mücadele kapsamındaki hizmetleri hakkında bilgi verdi.

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