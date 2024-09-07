Çorum için gök gürültülü sağanak uyarısı

Çorum'da şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, bölge genelinde devam eden aralıklı ve gök gürültülü sağanağın Çorum'un kuzey, Kastamonu'nun doğu, Sinop'un iç ve Samsun'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.