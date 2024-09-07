Çorum Valiliğinden "orman yangını" uyarısı

Açıklamada, "Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı nedenlerden çıktığını biliyor musunuz? Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak durarak ormanlarımızı hep birlikte koruyabiliriz. Yeşil Vatan'ın her daim yeşil kalması için ateş yakma, izmarit atma, anız yakma." ifadesine yer verildi.

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