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        Çorum'da sağanak etkili oldu

        Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 07:29 Güncelleme: 08.09.2024 - 07:29
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        Çorum'da sağanak etkili oldu
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        Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Kent merkezinde gece saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.

        Yağışla birlikte Osmancık ve İnönü caddelerinde büyük su birikintileri oluştu.

        Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi civarındaki bazı yollar, suların taşıdığı taşlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle 107 adresten su baskını ihbarı yapıldığı bildirildi.

        Metrekareye 32 kilogram yağışın düştüğü belirtilen açıklamada, ihbarların tamamına müdahale edildiği kaydedildi.

        Sel nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su baskını ihbarı gelen bazı noktaları ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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